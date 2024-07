Eric Davis: "Me siento orgullo hasta donde llegamos, pero no era la manera de perder vs Colombia"

Eric Davis vs Colombia

"Me siento orgulloso hasta donde hemos llegado, pero no era la manera, tuvimos muchas desatenciones en el balón parado y ellos aprovecharon eso".

Eric Davis, uno de los principales líderes de la selección de Panamá no dudo en darles palabras a sus compañeros previo a este encuentro.

"Hablamos con los compañeros antes del partido, le dije que este no era el final, era el principio para hacer historia, pero no fue así, tuvimos desatenciones".

NO NOS PUEDEN COMPARAR CON COLOMBIA, DIJO ERIC DAVIS

"Ellos están mejor preparados en estructuras y fútbol, no hay comparaciones pero bueno, aquí somos 11 contra 11".

El jugador panameño dejó claro el crecimiento que tuvo el equipo durante estos dos últimos meses y analizó porque Panamá cayó en conformismos en el duelo ante los cafeteros.

"Bajamos el nivel en partido de eliminatorias, ahora en Copa América hicimos las cosas mejor, pero contra Colombia no, no se que nos pasó, la palabra podría ser conformismo, porque no teníamos nada que perder"