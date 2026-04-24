Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá vence a Guyana en el Balocensto 3X3

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 Panamá vence a Guyana en el 3x3 de Baloncesto

El anfiteatro Mirador del Pacífico de la Cinta Costera vivió un cierre de jornada de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en Baloncesto 3x3 con una sólida victoria de la Selección de Panamá 20-15 sobre la selección de Guyana.

La Selección de Panamá venció a Guyana de la mano de Andre Martínez quien anotó 9 puntos importantes que le dieron la victoria a los anfitriones frente a una eufórica afición.

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Más temprano, Panamá caería derrotado por un reñido marcador de 15-17 ante La Selección de Venezuela.

Próximo partido para Selección de Panamá de baloncesto.

La selección busca hoy derrotar a Brasil para conseguir la clasificación para seguir en el torneo en busca de una medalla.

Viernes 25 de abril