Real Madrid: Aurelien Tchouaméni se lesiona y no estará frente al Betis por LaLiga

El mediocampista del Real Madrid Aurelien Tchouaméni es baja para el partido de visita al Real Betis Balompié por la jornada 33 de LaLIGA.
Se complica la esperanza de conseguir LaLiga
El club blanco ahora suma su quinta baja del primer equipo con jugadores claves como Rodrygo Goes, Éder Militao, Arda Güler, Thibaut Courtois y ahora Tchouaméni.
Este acumulo de bajas parece complicarles la lucha por la liga que lidera el FC Barcelona a falta de enfrentarse en el 'clásico' en dos jornadas.
Los de Arbeloa están obligados a ganar frente al Betis si quieren seguir la carrera por la LaLIGA.