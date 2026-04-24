Real Madrid: Aurelien Tchouaméni se lesiona y no estará frente al Betis por LaLiga

El mediocampista del Real Madrid Aurelien Tchouaméni es baja para el partido de visita al Real Betis Balompié por la jornada 33 de LaLIGA .

El francés enfrenta una sobrecarga en el gemelo izquierdo y es baja para encuentro de esta tarde. En su reemplazo Arbeloa ha tenido que sustituirle por jugadores del castilla.

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Se complica la esperanza de conseguir LaLiga

El club blanco ahora suma su quinta baja del primer equipo con jugadores claves como Rodrygo Goes, Éder Militao, Arda Güler, Thibaut Courtois y ahora Tchouaméni.

Este acumulo de bajas parece complicarles la lucha por la liga que lidera el FC Barcelona a falta de enfrentarse en el 'clásico' en dos jornadas.

Los de Arbeloa están obligados a ganar frente al Betis si quieren seguir la carrera por la LaLIGA.