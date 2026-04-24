futbol 24 de abril de 2026 - 12:09

Real Madrid: Aurelien Tchouaméni se lesiona y no estará frente al Betis por LaLiga

El Real Madrid enfrenta otra baja importante al confirmar la lesión de Aurelien Tchouaméni previo a su partido frente al Real Betis Balompié

Real Madrid: Aurelien Tchouaméni se lesiona y no estará frente al Betis por LaLiga

Real Madrid: Aurelien Tchouaméni se lesiona y no estará frente al Betis por LaLiga

Foto: Real Madrid

El francés enfrenta una sobrecarga en el gemelo izquierdo y es baja para encuentro de esta tarde. En su reemplazo Arbeloa ha tenido que sustituirle por jugadores del castilla.

Se complica la esperanza de conseguir LaLiga

El club blanco ahora suma su quinta baja del primer equipo con jugadores claves como Rodrygo Goes, Éder Militao, Arda Güler, Thibaut Courtois y ahora Tchouaméni.

Este acumulo de bajas parece complicarles la lucha por la liga que lidera el FC Barcelona a falta de enfrentarse en el 'clásico' en dos jornadas.

Los de Arbeloa están obligados a ganar frente al Betis si quieren seguir la carrera por la LaLIGA.

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