Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Estados Unidos

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Estados UnidosMundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos disputará la Copa Mundial 2026 en el Grupo D, compartiendo con Paraguay, Australia y Turquía, en una cita en la que serán anfitriones junto a México y Canadá.

Los dirigidos por el DT Mauricio Pochettino llegarán a esta competición con experiencia y juventud en sus filas, con destacados jugadores que buscarán llevar a lo más alto a su país.

Algunos jugadores destacados de Estados Unidos para el Mundial 2026

Chris Richards: Con 26 años de edad y 1.88m de estatura, el nacido en Birmingham, Alabama llega como una de las figuras en la zaga estadounidense, un defensor central que actualmente juega en el Crystal Palace de la Premier League. Un experimentado que ha jugado en clubes como el FC Dallas, Hoffenheim y Bayern Múnich.

Tyler Adams: A pesar de sus 27 años de edad, el mediocampista del AFC Bournemouth ha portado la cinta de capitán en distintas competiciones, un jugador versátil que en su momento brilló en el Red Bull Leipzig de la Bundesliga de Alemania y en la UEFA Champions League. El jugador de 1,75 m también vio acción en el Leeds United de Inglaterra.

Folarin Balogun: Un goleador de 1.78m de estatura que actualmente juega en el AS Mónaco de la ligue 1, pero que salió de la academia del Arsenal y que también tuvo su paso por el Middlesbrough del fútbol inglés. El delantero que en medio del mundial cumplirá 25 años de edad tendrá responsabilidad en marcar por los estadounidenses.

Christian Pulisic: El capitán América volverá a una cita mundialista, tras ver acción en Qatar 2022, en donde fueron eliminados en los Octavos de Final.

Pulisic, el "10" de 28 años de edad que se dio a conocer en el Borussia Dortmund y que ahora tras su paso por Chelsea llegó al calcio, con el AC Milán.

Con 1.78m de estatura, el líder estadounidense intentará llevar con su fútbol a lo más alto de la cita mundialista, que iniciará el 11 de junio y que tendrá su final el 19 de julio.