Mundial 2026: Conoce a Vladimir Petkovic, entrenador de la Selección de Argelia

Vladimir Petkovic, nacido el 5 de marzo de 1963 en la antigua Yugoslavia, será el líder de la Selección de Argelia en la Copa Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.
Entre los clubes más destacados que ha dirigido, figuran BSC Young Boys, SS Lazio, Girondins de Burdeos y Samsunspor.
Como jugador hizo su carrera en Yugoslavia y Suiza.
Títulos y Logros Principales:
- Copa Italia: 1 (SS Lazio, 2012-13).
- Finalista Copa Suiza: 2 (AC Bellinzona 2008, BSC Young Boys 2009).
- Finalista Supercopa de Italia: 1 (SS Lazio, 2013).
- Fue el seleccionador nacional de Suiza entre 2014 y 2021
- Octavos de final en la Eurocopa 2016
- Cuartos de final en la Eurocopa 2020