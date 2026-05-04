MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  4 de mayo de 2026 - 18:57

Mundial 2026: Conoce a Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal

El español Roberto Martínez será el entrenador de la Selección de Portugal en la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Conoce a Roberto Martínez

Mundial 2026: Conoce a Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal

FOTO: FIFA

Roberto Martínez ya sabe lo que es estar en una cita mundialista, tras decir presente en 2018 en la que llevó a Bélgica a la tercera posición. Ahora, con la selección de Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, el seleccionador español busca dar un paso más en el Mundial 2026.

Con Cristiano Ronaldo liderando el onceno portugués, Martínez de 52 años espera ser protagonista en el grupo K cuando compita con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Como jugador militó en clubes como Real Zaragoza B, CF Balaguer, Wigan Athletic, Motherwell, Walsall, Swansea City y Chester City, mientras que como director técnico estuvo al mando del Swansea City, Wigan Athletic, Everton y la Selección de Bélgica.

Palmarés de Roberto Martínez - Mundial 2026

  • English Football League One (2008 Swansea City)
  • FA CUP (2013 Wigan Athletic)
  • Liga de Naciones de la UEFA (2024-2025)
En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Conoce a Jamal Sellami, entrenador de Jordania

Mundial 2026: Conoce a Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria

Mundial 2026: Conoce a Vladimir Petkovic, entrenador de la Selección de Argelia

Recomendadas

Últimas noticias