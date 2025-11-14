MAREA ROJA Eliminatorias Concacaf  -  14 de noviembre de 2025 - 16:52

Reacciones internacionales tras el triunfo de la Selección de Panamá ante Guatemala

FOTO / FPF

La Selección de Panamá logró una histórica victoria en Guatemala que les permitió seguir con aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 de forma directa.

Un doblete de Cecilio Waterman y otro tanto de José Fajardo permitieron que el equipo de Thomas Christiansen pueda buscar esa clasificación en la última fecha de las Eliminatorias CONCACAF de forma directa.

En la última fecha Panamá recibirá en el Estadio Rommel Fernández a El Salvador, mientras que Surinam visita a Guatemala.

