La Selección de Panamá logró una histórica victoria en Guatemala que les permitió seguir con aspiraciones de clasificar al Mundial 2026 de forma directa.
En la última fecha Panamá recibirá en el Estadio Rommel Fernández a El Salvador, mientras que Surinam visita a Guatemala.
Reacciones internacionales tras el triunfo de la Selección de Panamá ante Guatemala
CECILIO WATERMAN LE DA A PANAMÁ LA ESPERANZA MUNDIALISTA PARA LA ÚLTIMA FECHA
¡Panamá se impone ante Guatemala con el corazón en la mano!
No hay que rendirse nunca. Nos lo recuerda el panameño Cecilio Waterman.— Juez Central (@Juezcentral) November 14, 2025
En 2013, en un partido clave de eliminatorias contra Jamaica, Waterman falló 2 goles claros que complicaron la clasificación de Panamá al Mundial. Desde allí, nunca volvió a ser llamado a la selección.
GUA 2-3 PAN (FT)— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 14, 2025
¡¡¡VICTORIA HISTÓRICA DE PANAMÁ!!!
Es el primer triunfo panameño ante Guatemala en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.
Guatemala está matemáticamente eliminada, pero jugará un papel decisivo en la última jornada, en su partido contra…
Cecilio Waterman delivers a vital goal for Panama's World Cup push
