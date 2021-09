Jorge Dely Valdés previo al duelo ante Santos Guápiles: "Nosotros somos Plaza Amador y siempre intentamos ganar"

El Plaza Amador buscará hacer un buen papel en los octavos de final de Liga Concacaf 2021 donde enfrentarán al Santos Guápiles de Costa Rica, pese a que en la LPF no están sacando los resultados deseados.

Los actuales campeones de la Liga Panameña de Fútbol no han podido ganar en las primeras siete jornadas del Torneo Clausura 2021 y para su técnico, Jorge Dely Valdés , esto se debe principalmente a la falta de contundencia.

"Nosotros somos Plaza y siempre intentamos ganar hasta el cara y sello. Somos conscientes de que nos falta concretar muchas chances de goles que hemos tenido en muchos de los partidos a lo largo del torneo, pero esto es un torneo aparte, obviamente es un juego de visitante ante un gran rival. Hasta ayer eran primeros de la liga y vamos a afrontarlo con toda la responsabilidad", manifestó Dely Valdés.

Los 'leones' acumulan cinco empates y dos derrotas y han marcado 3 goles en los siete partidos del Clausura 2021: Manuel Gamboa (Vs C.D. del Este), Carlos Small (vs Veraguas) y Cristian Martínez (vs San Francisco FC).

"Tenemos que ser más efectivos para poder revertir esto, pero creo que el equipo no está mal. Ante el San Francisco con 10 hombres cuando expulsaron a Vega al minuto 28, parecía que habíamos 14. El equipo jugó, corrió y creo que no nos alcanzó el tiempo para poder llevarnos la victoria, empatamos el partido y tuvimos para ganarlo", agregó el técnico colonense.

Jorge Dely Valdés previo al duelo del @cdplazaamador ante Santos Guápiles en Liga Concacaf



"Nosotros somos Plaza y siempre intentamos ganar. Esto es un torneo aparte ante un gran rival. Vamos a afrontarlo con toda la responsabilidad".

El partido entre Plaza Amador y Santos Guápiles se disputará este jueves 23 de septiembre en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, a las 5:00 p.m.

La vuelta de los octavos de final de Liga Concacaf entre ambas escuadras se jugará el miércoles 29 de septiembre a las 5:00 p.m. en el Estadio Nacional Rod Carew.