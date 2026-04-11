MLB MLB -  11 de abril de 2026 - 09:46

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 10 de abril?

Repasa la actuación de los tres panameños que tuvieron acción este viernes 10 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 10 de abril?

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 10 de abril?

Repasa la actuación de los tres panameños que tuvieron acción este viernes 10 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en tres turnos con dos ponches en la derrota de los Yankees de New York ante los Rays de Tampa 5 - 3.

Este año batea para .125 con 1 remolcada, 5 bases robadas y .336 de OPS.

Iván Herrera

Jugando como designado, se fue de 4-1 con una base por bolas y tres ponches en la victoria de los Cardenales de San Luis 3 - 2 ante los Medias Rojas de Boston.

Esta temporada batea para .200 con 6 producidas y .660 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" entró a la defensa en la derrota de los Cubs de Chicago ante los Piratas de Pittsburgh por 2 - 0.

Esta campaña está bateando para .294 con 1 HR, 4 impulsadas y .929 de OPS.

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