MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 10 de abril?

Repasa la actuación de los tres panameños que tuvieron acción este viernes 10 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue en blanco en tres turnos con dos ponches en la derrota de los Yankees de New York ante los Rays de Tampa 5 - 3.

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Este año batea para .125 con 1 remolcada, 5 bases robadas y .336 de OPS.

Iván Herrera

Jugando como designado, se fue de 4-1 con una base por bolas y tres ponches en la victoria de los Cardenales de San Luis 3 - 2 ante los Medias Rojas de Boston.

Esta temporada batea para .200 con 6 producidas y .660 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" entró a la defensa en la derrota de los Cubs de Chicago ante los Piratas de Pittsburgh por 2 - 0.

Esta campaña está bateando para .294 con 1 HR, 4 impulsadas y .929 de OPS.