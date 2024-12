Panameños brillaron en los Juegos Olímpicos París 2024

Brillantes actuaciones en París 2024

La joven gimnasta Hillary Heron brilló en diferentes modalidades del deporte, logrando realizar nuevamente el "biles", movimiento de alto nivel en la Gimnasia Artística.

"Me gustaría que esto marque un antes y un después en la gimnasia panameña, que sea como un legado ya que creo que Panamá se dio cuenta de que tenemos gimnasia de calidad y podemos competir con potencias de este deporte, hemos quedado a milésimas para una final de salto y también décimas de una final de all around y eso significa que podemos competir", destacó en su momento Heron.

Otro atleta que destacó fue Franklin Archibold, quien completó la prueba de fondo o ruta individual, que tuvo un recorrido de 272 kilómetros en la Plaza del Trocadero.

La boxeadora Atheyna Bylon fue la que lideró la delegación, llegando a la final de los -75 kg y consiguiendo la medalla de plata, tras caer ante Li Qian.