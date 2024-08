París 2024: Gustavo Caicedo, entrenador de Atheyna rompe en llanto tras triunfo histórico

Emotivo momento en París 2024

"Quiero decir algo, esto no lo he dicho en televisión , porque veo que hablan mal del atleta y eso me incomoda, hemos mantenido un código del silencio, trato de hacer el trabajo y que los resultados se den y hablen por atleta, por mi persona, por el Doctor, por la fisio, por mi persona, somos un equipo, el trabajo se viene haciendo de mucho antes", mencionó.

"Un saludo a la policía ya toda la gente en Panamá que apoya el deporte, especialmente el boxeo, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, que tengo ya prácticamente 3 meses que no estoy con ellos".

"Un saludo hasta la chorrera, Arraiján un abrazo a la distancia para todos, igualmente para mi pueblo que me vio nacer, Darién, Jaqué, a toda esa gente, todos esos jóvenes que desean salir adelante, yo salí de ese pueblo y hoy en día estoy haciendo algo grande", finalizó entre lagrimas Gustavo Caicedo.