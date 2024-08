París 2024: "Gracias a Dios se está logrando el objetivo Panamá", Atheyna Bylon

"Gracias a Dios e está logrando el objetivo Panamá, seguimos con todo, saludos a mi mami, a la Policía Nacional , se que están reunidos, seguimos, no paramos, tenemos que3 darlo todo hasta que suena la campana del último asalto", señaló Bylon luego del triunfo.

En busca del color amarillo en París 2024

"El día sábado vamos a buscar el color amarillo, ya le pusimos un color más clarito, ahora toca más dorado", destacó la panameña.

"Vamos con todo, hemos venido trabajando arduamente durante estos años, sin descansar, dándolo todo, ustedes sabes que este año vino difícil pero aquí estamos, un trabajo en equipo, no soy yo sola, esto es un buen equipo", añadió antes de dar un abrazo a su equipo, entre ellos el entrenador Gustavo Caicedo.

"Había mucha adrenalina, es como un baile en los pies, que me pican y la verdad que ni me di cuenta", mencionó entre risas Atheyna Bylon sobre el peculiar momento de la decisión, en donde la panameña no dejaba de moverse sin darle la mano al arbitro.

Ahora, la púgil de 35 años de edad disputará el combate por el oro el sábado ante Li Qian.