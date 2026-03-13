LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  13 de marzo de 2026 - 15:27

CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J9 Clausura 2026 LPF

Repasa todos los detalles del duelo entre CD Universitario y CD Plaza Amador en la jornada 9 de la LPF TIGO.

CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha

CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J9 LPF

Foto: LPF

El onceno del CD Universitario chocará con el CD Plaza Amador en la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los plazinos en la fecha 8 se impusieron por 2-1 ante el San Francisco con goles de Freddy Góndola y Daivis Murillo, mientras que el conjunto de la "U" cayó 0-1 contra el Alianza FC con anotación de Reyniel Perdomo.

El Plaza actualmente marcha en la tercera posición con 11 puntos en la Conferencia Este y el CD Universitario se encuentra en la cuarta posición con 8 unidades en la Conferencia Oeste.

CD UNIVERSITARIO VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J9 DE LA LPF

  • Fecha: Sábado, 14 de marzo de 2026
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Universidad Latina
  • Dónde ver: Sigue todos los detalles en RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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