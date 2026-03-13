CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J9 Clausura 2026 LPF

El onceno del CD Universitario chocará con el CD Plaza Amador en la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
El Plaza actualmente marcha en la tercera posición con 11 puntos en la Conferencia Este y el CD Universitario se encuentra en la cuarta posición con 8 unidades en la Conferencia Oeste.
CD UNIVERSITARIO VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J9 DE LA LPF
- Fecha: Sábado, 14 de marzo de 2026
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Estadio Universidad Latina
- Dónde ver: Sigue todos los detalles en RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes