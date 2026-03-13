CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J9 Clausura 2026 LPF

CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J9 LPF Foto: LPF

El onceno del CD Universitario chocará con el CD Plaza Amador en la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los plazinos en la fecha 8 se impusieron por 2-1 ante el San Francisco con goles de Freddy Góndola y Daivis Murillo, mientras que el conjunto de la "U" cayó 0-1 contra el Alianza FC con anotación de Reyniel Perdomo.

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