El CAI y el Plaza Amador igualaron en el Muquita en semifinales de ida

El CAI y el Plaza Amador igualaron 2-2 en la semifinal de ida que se disputó este sábado en el Agustín "Muquita" Sánchez con los goles de Luis García y Lipo Ávila por los vikingos, Yoameth Murillo y Joseph Jones por los leones.

Los vikingos arrancaron el juego con ventaja 1-0 con un gol de Luis García en el tiro de esquina al minuto 15' cuando un rebote de Ángel Valverde y con la pierna derecha sacó el remate.

La fiesta del CAI continuaba en esa primera parte al 45+2' cuando aprovecharon una contra y Víctor Ávila pudo ampliar el marcador.

Plaza Amador no se rindió

En la segunda mitad, los leones salieron con una nueva cara y tomaron el control del partido, al 68' lograron descontar luego de una jugada por izquierda donde buscaron a Yoameth Murillo que iba entrando cómodo y sin marca.

Al 90+1 fue Joseph Jones que aprovechó un tiro de esquina para elevarse y dar el cabezazo para el 2-2.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 22 de noviembre en el Cos Sport Plaza desde las 8:00 pm.