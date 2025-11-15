LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  15 de noviembre de 2025 - 22:10

El CAI y el Plaza Amador igualaron en el Muquita en semifinales de ida

El CAI enfrentó al Plaza Amador en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en la ida de semifinales del Clausura 2025 de la LPF.

El CAI y el Plaza Amador igualaron 2-2 en la semifinal de ida que se disputó este sábado en el Agustín "Muquita" Sánchez con los goles de Luis García y Lipo Ávila por los vikingos, Yoameth Murillo y Joseph Jones por los leones.

Los vikingos arrancaron el juego con ventaja 1-0 con un gol de Luis García en el tiro de esquina al minuto 15' cuando un rebote de Ángel Valverde y con la pierna derecha sacó el remate.

La fiesta del CAI continuaba en esa primera parte al 45+2' cuando aprovecharon una contra y Víctor Ávila pudo ampliar el marcador.

Plaza Amador no se rindió

En la segunda mitad, los leones salieron con una nueva cara y tomaron el control del partido, al 68' lograron descontar luego de una jugada por izquierda donde buscaron a Yoameth Murillo que iba entrando cómodo y sin marca.

Al 90+1 fue Joseph Jones que aprovechó un tiro de esquina para elevarse y dar el cabezazo para el 2-2.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 22 de noviembre en el Cos Sport Plaza desde las 8:00 pm.

