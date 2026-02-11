El CD Universitario empata con el San Francisco FC en la fecha 5

El CD Universitario rescató un punto en el estadio de la Universidad Latina en Penonomé tras empatar 3-3 ante el San Francisco FC en la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo.

Los monjes tomaron la ventaja en el partido con un gol de Ronaldo Dinolis al 16' luego de robarle una pelota por la banda derecha a su rival.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El empate llegó al minuto 28' con una asistencia del portero Caos que encontró a Edward Bolaños y marcó el empate 1-1. Minutos después al 33' anotó Bryan Wittle para la ventaja de los locales.

CD Universitario rescata el punto

En la segunda parte una falta en el área provocó el penal que definió de buena manera Darwin Pinzón al 65' y luego con un golazo al 73' tomaron la ventaja en el marcador.

Al 90+2' fue McKenzie quién marcó el tercero para la U luego de un error defensivo del San Francisco FC.