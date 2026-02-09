LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de febrero de 2026 - 08:09

LPF: Partidos para la jornada 5 del Clausura 2026

Repasa los partidos programados para la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Repasa a continuación los partidos para la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con encuentros entre semana.

Este miércoles inicia la quinta jornada con tres partidos con el Tauro FC enfrentando al UMECIT, Universitario ante San Francisco y el Sporting SM recibiendo al Alianza FC. Para el día jueves Herrera FC ante Unión Coclé, CAI de local ante Veraguas United y cierran la fecha Árabe Unido visitando al Plaza Amador.

Partidos para la jornada 5 del Clausura 2026 de la LPF

Miércoles 11 de febrero

  • Tauro FC vs UMECIT en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M.
  • CD Universitario vs San Francisco FC en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M. por RPC
  • Sporting San Miguelito vs Alianza FC en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.

Jueves 12 de febrero

  • Herrera FC vs Unión Coclé en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • CAI vs Veraguas United en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Deportivo Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
