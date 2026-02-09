LPF: Partidos para la jornada 5 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con encuentros entre semana.
Partidos para la jornada 5 del Clausura 2026 de la LPF
Miércoles 11 de febrero
- Tauro FC vs UMECIT en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M.
- CD Universitario vs San Francisco FC en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M. por RPC
- Sporting San Miguelito vs Alianza FC en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.
Jueves 12 de febrero
- Herrera FC vs Unión Coclé en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- CAI vs Veraguas United en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
- CD Plaza Amador vs Deportivo Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.