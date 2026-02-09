LPF: Partidos para la jornada 5 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con encuentros entre semana.

Este miércoles inicia la quinta jornada con tres partidos con el Tauro FC enfrentando al UMECIT, Universitario ante San Francisco y el Sporting SM recibiendo al Alianza FC. Para el día jueves Herrera FC ante Unión Coclé, CAI de local ante Veraguas United y cierran la fecha Árabe Unido visitando al Plaza Amador.