LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  8 de febrero de 2026 - 20:17

LPF: Veraguas United y un festival de goles ante Herrera FC en Santiago

El conjunto del Veraguas United goleó al Herrera FC en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

LPF: Veraguas United y un festival de goles ante Herrera FC en Santiago

LPF: Veraguas United y un festival de goles ante Herrera FC en Santiago

Foto: LPF

En un emocionante partido disputado en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, el Veraguas United goleó 5-0 al Herrera FC en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2020665928220832155?s=20&partner=&hide_thread=false

Carlos Rivera abrió el marcador al minuto 18' desde el punto penal, después de una mano dentro del área.

Los veragüenses no estaban conformes y anotaron dos goles más en las piernas de Gabriel Torres (20') y Miguel Camargo (23') para liquidar el encuentro en la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2020655701115519407?s=20&partner=&hide_thread=false

Posteriormente, Rivera firmó su doblete al 50', en una jugada donde el guardameta José Cubilla tuvo complicidad y el quinto lo hizo Juan Sagel, también desde el punto penal.

Escalan en la tabla de posiciones - LPF

El conjunto dirigido por Felipe Borowsky llegó a 7 puntos y escaló a la segunda posición de la Conferencia Oeste, mientras que el conjunto herrerano de Gonzalo Soto, se encuentra en la última posición con 2 unidades.

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 3 del Clausura 2026

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 3 del Clausura 2026

LPF: El Tauro FC se llevó el Clásico Nacional y agrava la crisis del CD Plaza Amador

Recomendadas

Últimas noticias