LPF: Veraguas United y un festival de goles ante Herrera FC en Santiago

En un emocionante partido disputado en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, el Veraguas United goleó 5-0 al Herrera FC en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Carlos Rivera abrió el marcador al minuto 18' desde el punto penal, después de una mano dentro del área.

¡Goleada en Santiago! El Veraguas United goleó 5-0 al Herrera FC en la jornada 4 del Clausura 2026 de la #LPFxRPC . @LPFpanama pic.twitter.com/RSPcukLbdW

Los veragüenses no estaban conformes y anotaron dos goles más en las piernas de Gabriel Torres (20') y Miguel Camargo (23') para liquidar el encuentro en la primera mitad.

Posteriormente, Rivera firmó su doblete al 50', en una jugada donde el guardameta José Cubilla tuvo complicidad y el quinto lo hizo Juan Sagel, también desde el punto penal.

Escalan en la tabla de posiciones - LPF

El conjunto dirigido por Felipe Borowsky llegó a 7 puntos y escaló a la segunda posición de la Conferencia Oeste, mientras que el conjunto herrerano de Gonzalo Soto, se encuentra en la última posición con 2 unidades.