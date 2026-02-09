LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de febrero de 2026 - 07:12

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 4 del Clausura 2026

Repasa a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la jornada 4.

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 4 del Clausura 2026FOTO / LPF

La jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.

RESULTADOS DE LA J4 - CLAUSURA 2026 LPF

  • San Francisco 0 - 3 CAI
  • Alianza FC 1 - 1 Plaza Amador
  • Unión Coclé 0 - 0 CD Universitaria
  • UMECIT 2 -2 Sporting San Miguelito
  • Árabe Unido 1 - 0 Tauro
  • Veraguas United 5 - 0 Herrera FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J4 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Árabe Unido / 4 / 7
  2. UMECIT / 4 / 7
  3. Alianza FC / 4 / 6
  4. Sporting SM / 4 / 5
  5. Tauro FC / 4 / 5
  6. Plaza Amador / 4 / 1

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CAI / 4 / 8
  2. Veraguas United / 4 / 7
  3. CD Universitario / 4 / 6
  4. Unión Coclé / 4 / 4
  5. San Francisco / 4 / 2
  6. Herrera FC / 4 / 2
