LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 4 del Clausura 2026

La jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Árabe Unido / 4 / 7
- UMECIT / 4 / 7
- Alianza FC / 4 / 6
- Sporting SM / 4 / 5
- Tauro FC / 4 / 5
- Plaza Amador / 4 / 1
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 4 / 8
- Veraguas United / 4 / 7
- CD Universitario / 4 / 6
- Unión Coclé / 4 / 4
- San Francisco / 4 / 2
- Herrera FC / 4 / 2