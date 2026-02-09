Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 4
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 9 de febrero de 2026 - 07:31
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 4 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 4.
Te puede interesar:
LPF: Partidos para la jornada 5 del Clausura 2026
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 2
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 2
- Yeison Vázquez (CAI) 2
- Davis Contreras (CAI) 2
- Jafet Obando (CAI) 2
- Gabriel Torres (Veraguas United) 2
- Juan Sagel (Veraguas United) 2
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 1
- Alejandro Yearwood (Universitario) 1
- Kenny Bonilla (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 1
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 1
- Joel Barría (Sporting SM) 1
- Ángel Valencia (Sporting SM) 1
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 1
- Moisés Richards (Sporting SM) 1
- Alexis Castillo (Sporting SM) 1
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 1
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 1
- Carlos Rodríguez (Alianza FC) 1
- Reyniel Perdomo (Alianza) 1
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 1
- Saed Díaz (Tauro FC) 1
- José Murillo (CD Plaza Amador)
- Alejandro Peñalba (Herrera) 1
- David Castillo (Herrera) 1
- Rony Villarreal (Herrera) 1
- Miguel Camargo (Veraguas United) 1
- Hiberto Peralta (UMECIT) 1
- Andrés Palmezano (UMECIT) 1
- Rolando Ford (UMECIT) 1
- Óscar Becerra (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
En esta nota: