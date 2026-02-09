LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de febrero de 2026 - 07:31

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 4 del Clausura 2026

Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 4.

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 4 del Clausura 2026
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 4 del Clausura 2026FOTO / LPF

Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 4

Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF

  • Carlos Rivera (Veraguas United) 3
  • Ronaldo Dinolis (San Francisco) 2
  • Alessandro Canales (Árabe Unido) 2
  • Yeison Vázquez (CAI) 2
  • Davis Contreras (CAI) 2
  • Jafet Obando (CAI) 2
  • Gabriel Torres (Veraguas United) 2
  • Juan Sagel (Veraguas United) 2
  • Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
  • Justin Simons (CD Universitario) 1
  • Valentín Pimentel (CD Universitario) 1
  • Alejandro Yearwood (Universitario) 1
  • Kenny Bonilla (CAI) 1
  • Omar Berrocal (CAI) 1
  • Bayron Walters (San Francisco) 1
  • David Hunt (Unión Coclé) 1
  • Rolando Herrera (Unión Coclé) 1
  • Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 1
  • Joel Barría (Sporting SM) 1
  • Ángel Valencia (Sporting SM) 1
  • Adrián Bethancourt (Sporting SM) 1
  • Moisés Richards (Sporting SM) 1
  • Alexis Castillo (Sporting SM) 1
  • Heuyin Guardia (Alianza FC) 1
  • Mathews Rasheen (Alianza FC) 1
  • Carlos Rodríguez (Alianza FC) 1
  • Reyniel Perdomo (Alianza) 1
  • Gustavo Chará (Árabe Unido) 1
  • Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
  • Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
  • Jonathan Ceceña (Tauro FC) 1
  • Saed Díaz (Tauro FC) 1
  • José Murillo (CD Plaza Amador)
  • Alejandro Peñalba (Herrera) 1
  • David Castillo (Herrera) 1
  • Rony Villarreal (Herrera) 1
  • Miguel Camargo (Veraguas United) 1
  • Hiberto Peralta (UMECIT) 1
  • Andrés Palmezano (UMECIT) 1
  • Rolando Ford (UMECIT) 1
  • Óscar Becerra (UMECIT) 1

Autogoles

  • Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 4 del Clausura 2026

LPF: Veraguas United y un festival de goles ante Herrera FC en Santiago

LPF: Partidos para la jornada 4 del Clausura 2026

Recomendadas

Últimas noticias