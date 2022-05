Final LPF: Felipe Borowsky dice que Sporting SM no es favorito

"Favoritos no somos. Buscaremos hacer un buen fútbol, nos gusta jugar en el Rommel porque para nuestro estilo de juego, una cancha grande, una cancha buena nos favorece. Pero la final es la final, las finales no se juegan bonito sino que se ganan. Si no podemos hacer un buen fútbol, que ganemos en actitud", expresó el técnico.