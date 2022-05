Final LPF: Jair Palacios y Felipe Borowsky cara a cara en A La Candela

El Alianza jugará su segunda final de primera división del fútbol panameño, siendo la última de ellas en el año 2003.

"Cuando llegué a Alianza lo que dijeron fue que no querían a Alianza en primera, yo dije, yo no vengo aquí a participar de media tabla hacia abajo, sino de media tabla hacia arriba. Porque la idea es cambiarle la convicción a la gente", señaló el técnico colombiano que tiene una larga trayectoria en el fútbol nacional entrenando también a otros equipos como Río Abajo y el mismo Sporting SM en años anteriores.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1530235464329871363 Jair Palacios está tranquilo



El técnico del Alianza está tranquilo de cara a la final de la LPF, ya que está acostumbrado a llegar a estas instancias.#ALaCandela pic.twitter.com/hw9eGiSbu0 — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 27, 2022

Respecto a la ventaja que pueda tener Jair Palacios sobre Felipe Borowsky en la final, el brasileño manifestó que "Para mí en el banquillo, él es favorito", pero Jair pidió no desmeritar la capacidad del técnico del Sporting.

"El hecho de que uno tenga experiencia no desmerita el trabajo de los demás. La capacidad del señor Borowsky se ha demostrado, un grupo joven en Costa del Este y un grupo maduro con el Sporting, uno tiene que estudiar hasta el aguatero del equipo contrario para saber con qué se va a enfrentar. Uno apunta todo. Él tiene lo suyo".

Sobre cómo vive los días previos a la final de la LPF, Felipe Borowsky indicó que "El fútbol se vive día a día, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Estamos muy contentos y ya concentrados en lo que se viene".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1530237247009726466 Borowsky vive el día a día



El técnico del Sporting SM, está muy tranquilo y disfrutando del día a día de cara a la final de la LPF.#ALaCandela pic.twitter.com/uTyosWHpW2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 27, 2022

El estratega de los 'académicos' también manifestó que ya no le molesta que le digan 'Ferrari' a su equipo "Ya no me molesta, ya estamos en la final, pueden decir lo que quieran (entre risas)", y además contó su experiencia cuando Jair Palacios lo dirigió cuando aún era futbolista. "No era fácil".

Palacios también comentó sobre la relación que tiene con Borowsky: "Nosotros somos rivales mañana, pero la vida no acaba ahí y siempre nos hemos comunicado. Yo fui duro con él cuando llegó porque le gustaba bailar su samba (entre risas). Hoy tenemos la ventaja de estarnos enfrentando, para mí es una alegría muy grande que él se haya superado".

Cantera vs cartera

Felipe Borowsky habló de una frase usada por Jair Palacios previo a la final "Cantera vs cartera".

"Eso puede ser una motivación para ellos, pero también puede serlo para nosotros. Yo pasé mucha necesidad en el fútbol nacional y hoy en día, gracias a Dios estoy cómodo, pero cuando jugaba era difícil. Yo le digo a mis jugadores que hay que cuidar el pan nuestro de cada día, hoy estamos pero mañana no sabemos", opinó.

"Yo pedía un dólar prestado. Era un 'cuara' de bus de la 28 a los Libertadores. Ahí había una tiendita de pollo asado, valía 1,25 el cuarto de pollo asado con patacón y yo hacía mi fila y pedía 75 centavos de patacón con ketchup, mayonesa, un vaso con agua y esa era mi cena. A veces la gente no sabe de eso", recordó Borowsky.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1530240589891096576 ¿Cartera vs Cantera?



Jair Palacios y Felipe Borowsky hablan sobre esta frase en la mesa de #ALaCandela pic.twitter.com/X7ar6FAtKz — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 27, 2022

En la final "es guerra"

Pese al cariño que le tiene a Jair Palacios, Felipe Borowsky comentó entre risas que "Mañana no lo conozco. Cuando termine el partido podemos conversar. Como se dice en buen panameño, mañana es guerra".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1530244546805829632 ¡Guerra! Felipe no cree en nadie



El técnico Felipe Borowsky del Sporting SM, dijo que mañana no conoce a Jair Palacios y que será una guerra.#ALaCandela pic.twitter.com/PWxtvVq0yA — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 27, 2022

La gran final del Torneo Apertura 2022 LPF TIGO la podrás ver este sábado 28 de mayo por RPC (Canal 4) y a través de Medcom Go con previa desde las 6:00 p.m.