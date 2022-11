Franklin Narváez: Gilberto es un guerrero, jugó prácticamente lesionado

Sensaciones del partido luego del pitazo final: ''Feliz por este título, de verdad que he trabajado mucho por el fútbol nacional, por el CAI, pase el 2018 con la reserva, seguimos trabajando, llegamos siempre a instancias finales, ahora en este campeonato se me dio la oportunidad, subí muchos juveniles que tenían mucha hambre y hoy nos respaldaron en el partido.''

Propuesta del DT para remontar el partido: ''Al final tuvimos un primer tiempo extra complicado por las distancias de la cancha, al final la propuesta de pressing no funcionó, pero yo pude observar lo que necesitaba originalmente, utilizar carrileros para igualarlos y comenzamos a tener la pelota y llegar un poco más, pudimos empatar el partido, al final vimos que se estaban quedando sin aire, tratamos de no arriesgar para empatar el partido y luego conseguir el gol que gracias a Dios se nos dio''

Sobre Gilberto, Víctor Ávila y Valverde: ''Gilberto un guerrero, prácticamente estaba lesionado y me dijo, profe yo termino, no teníamos mas cambios, supo manejar y ajustar los laterales, pero el rival no supo aprovechar eso; Lipo Ávila y Valverde jugadores que se conocen, muy dinámicos, que se conocen y sabia que alguna las iba a quedar.''

A quien le dedicas esta victoria: ''Se la dedico a mi esposa, a mis hijos, siempre están conmigo, han sufrido conmigo y espero que hoy celebran conmigo, a todos los fanáticos de la Chorrera y aquí tienen unos guerreros y espero que nos acompañen en la caravana rumbo a la Chorrera.''