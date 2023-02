Isidoro Hinestroza trabaja en la recuperación luego de su lesión

En el fútbol nacional, a parte de los "Monjes" también vistió los colores del Chorrillo FC y Universitario.

Recuperación

"En mí no está el miedo, pero si aveces se me ven algunos movimientos que yo no me los noto, tienen que grabarme para yo ver que debo mejorar, pero me siento muy bien porque ya estoy operado y recuperado", dijo el delantero.

Oferta en Venezuela

"Si era verdad, Estudiantes de Mérida me había llamado, pero decidí quedarme acá, jugar un año bien, siento que la sintética aquí en Panamá me ayudará para volver sin problemas al exterior".

Jugar en San Francisco

"Me quedé porque se que hay un buen grupo y sueño con darle un título, por eso me quedé, porque puedo ayudar con goles y ser campeones".