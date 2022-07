Julio Infante: Me siento satisfecho, pero faltan 15 jornadas

El club que entrena en Penonomé se encontraba en una mala racha y en la tabla de descenso se encuentran en la cuerda floja, Julio Infante confesó que no ha sido tan difícil levantar a este equipo en el Clausura 2022 de la LPF.

"Ha sido bastante sencillo, la base fue muy poca, alineamos a los jugadores que ya estaban y no se me hizo tan complicado y contamos con una infraestructuras que nos ayudan en el proyecto gol y ahora cuando este listo el Nido del Fénix, hay que se realistas con el cuerpo técnico, los directivos y jugadores. Tenemos jugadores importantes que han sido incluso descartes del fútbol panameño, pero que han podido retomar".

Sporting San Miguelito, Alianza FC y Tauro FC son de los clubes favoritos para el torneo actual de la LPF, por lo que Julio Infante es realista y trata de hacer su trabajo en la Conferencia Oeste.

"No podemos cambiar el factor estadístico, pero a nosotros se nos escapó el campeonato, ellos dejaron escapar el segundo tiempo en ese duelo ante Plaza Amador. Vamos a ver que pasa, si vemos, no somos tontos, estamos viendo la gran inversión que han hecho Sporting SM y Tauro FC, además de Plaza y Árabe no se quiere quedar atrás. Pero acá en el Oeste queremos poder retomar y CAI, San Francisco, Herrera. Me gustaría que cambiara la tendencia para acá en el Oeste".

VAN PASO A PASO POR SALIR DE ZONA DESCENSO

"Nosotros tenemos que ir pasito a pasito, no descuidar ningún detalle, ahora pensando en el partido del fin de semana y la logística además", señaló Julio Infante.

El entrenador venezolano del CD Universitario hace unas semanas atrás anunciaba en A La Candela que parte de su salida del Herrera FC fue por un problema familiar que todavía se mantiene, pero que no pudo rechazar la ayuda que le ofreció este club.

"Todavía estoy lejos, porque son dos horas, no tenemos un tipo de respuesta, la idea sigue siendo la misma, pero como negar que un momento negro, el Universitario crea en mi para llevar a cabo este proyecto, con esto de los tranques mi familia no ha podido estar acá".