Sporting San Miguelito consigue el triunfo ante el San Francisco FC en la J9

El Sporting San Miguelito le ganó al líder del Oeste el San Francisco FC 1-0 en el duelo que abre la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo, en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en La Chorrera con gol de Rodrigo Tello.
El San Francisco FC no pudo encontrar la anotación y siguen con la baja sensible de Miguel Camargo, ahora están en riesgo de perder el liderato en caso tal, Veraguas United le gane al DAU.
Sporting San Miguelito a pensar en su rival en Centroamericana
Los académicos se preparan para medirse al Xelajú en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, tendrán que viajar a Guatemala para la ida que se jugará el miércoles 24 de septiembre.