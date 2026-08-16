LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  16 de agosto de 2026 - 20:20

LPF: CD Plaza Amador superó al Alianza en un encuentro de goles

El onceno del CD Plaza Amador sacó una valiosa victoria frente al Alianza FC en la fecha 4 del Apertura 2026 de la LPF.

LPF: CD Plaza Amador superó al Alianza en un encuentro de goles
LPF: CD Plaza Amador superó al Alianza en un encuentro de goles

El conjunto del CD Plaza Amador derrotó 4-2 al Alianza FC en la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los "leones" demostraron el gran ataque que tienen desde el inicio del partido, con goles de Everardo Rose al minuto 13', Eric Davis (39), Yoameth Murillo (45+1) y Héctor Ríos (67').

Las anotaciones de los "pericos" llegaron por medio de Carlos Rodríguez al 42' y Byron Walters al 50'.

Gran momento para el CD Plaza Amador - LPF

Los dirigidos por Mario Méndez reafirman su gran nivel en la liga local como lo habían hecho en el certamen internacional, tras golear 5-2 al Xelajú MC de Guatemala el pasado 11 de agosto en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.

Los plazinos lideran la conferencia Este de la LPF con 10 puntos, mientras que los verdolagas son segundos con 5 unidades.

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Sporting San Miguelito consigue triunfo ante UMECIT FC

LPF: El CD Universitario y Unión Coclé empataron en Derbi por la Jornada 4

Tema Falcao: "No tenemos ningún plan de que esté vinculado con el San Francisco", José Jimeno

Recomendadas

Últimas noticias