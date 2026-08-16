LPF: CD Plaza Amador superó al Alianza en un encuentro de goles

El conjunto del CD Plaza Amador derrotó 4-2 al Alianza FC en la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los "leones" demostraron el gran ataque que tienen desde el inicio del partido, con goles de Everardo Rose al minuto 13', Eric Davis (39), Yoameth Murillo (45+1) y Héctor Ríos (67').

¡Triunfo de los leones ! El CD Plaza Amador superó al Alianza FC en la jornada 4 del Apertura 2026 de la #LPFxRPC . @LPFpanama pic.twitter.com/zHJGbbFw20

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Las anotaciones de los "pericos" llegaron por medio de Carlos Rodríguez al 42' y Byron Walters al 50'.

Gran momento para el CD Plaza Amador - LPF

Los dirigidos por Mario Méndez reafirman su gran nivel en la liga local como lo habían hecho en el certamen internacional, tras golear 5-2 al Xelajú MC de Guatemala el pasado 11 de agosto en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.

Los plazinos lideran la conferencia Este de la LPF con 10 puntos, mientras que los verdolagas son segundos con 5 unidades.