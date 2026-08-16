LPF: CD Plaza Amador superó al Alianza en un encuentro de goles

El conjunto del CD Plaza Amador derrotó 4-2 al Alianza FC en la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Las anotaciones de los "pericos" llegaron por medio de Carlos Rodríguez al 42' y Byron Walters al 50'.
Gran momento para el CD Plaza Amador - LPF
Los dirigidos por Mario Méndez reafirman su gran nivel en la liga local como lo habían hecho en el certamen internacional, tras golear 5-2 al Xelajú MC de Guatemala el pasado 11 de agosto en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Los plazinos lideran la conferencia Este de la LPF con 10 puntos, mientras que los verdolagas son segundos con 5 unidades.