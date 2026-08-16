Pumas y Adalberto Carrasquilla no pasen del empate sin goles ante Querétaro FOTO / EFE

Los Pumas UNAM, de Adalberto Carrasquilla , empataron sin goles ante el Querétaro en partido de la cuarta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Los Pumas dominaron el primer tiempo. Crearon peligro liderados por Uriel Antuna y el paraguayo Robert Morales.

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El panameño Adalberto Carrasquilla desbordó con su habilidad por las bandas, pero no estuvo fino en su último toque para encontrar en el área a Morales o Antuna.

Querétaro mantuvo el orden atrás, pero ni el español Carlo García, ni el uruguayo Santiago Homenchenko, ni el paraguayo Enzo Gimenez generaron opciones ofensivas.

En la segunda mitad los papeles no cambiaron.

Querétaro siguió bien parado en defensiva. Pumas intentó por las bandas y con disparos de media distancia, pero sin las variantes necesarias para abrir el marcador.

El visitante falló en su opción más clara en el 86, cuando Ali Ávila quedó en mano a mano contra Keylor Navas, quien evitó con gran atajada la caída de su marco.

FUENTE: EFE