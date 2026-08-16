LPF: Herrera FC y Veraguas United repartieron puntos en la fecha 4

Herrera FC y Veraguas United protagonizaron un emocionante empate 2-2 e n la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la LPF , en un partido que tuvo goles y mucha intensidad en el Estadio Gustavo Posam.

Veraguas United tomó ventaja en el marcador con dos anotaciones de Carlos Hernández , quien marcó al minuto 21 y nuevamente al 36 para colocar el encuentro 2-0.

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Herrera reaccionó antes del descanso y logró igualar las acciones. David Castillo descontó al minuto 32, mientras que Ronnie Villarreal apareció al 38' para establecer el 2-2 definitivo.

La tabla de posiciones en el Oeste - LPF

Con este resultado, ambos equipos sumaron otro punto en el Torneo Apertura 2026, dejando buenas sensaciones de cara a sus próximos compromisos en la temporada.

Veraguas llegó a 8 puntos para ubicarse en la segunda posición de la Conferencia Oeste, mientras que Herrera es tercero con 5 unidades.