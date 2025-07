LPF: El DT griego Nikolaos Issaris y un debut complicado con el Herrera FC

Palabras de Nikolaos Issaris en su debut en la LPF

Además, el técnico que tiene Licencia UEFA A fue autocrítico por el rendimiento de su equipo, tras sufrir goles de Juan Sagel, Carlos Rivera por duplicado y Amable Pinzón. Por los herreranos, Luis Zúñiga anotó el único gol.

"Esto no es fútbol, necesitamos aprender que estamos en primera división”, señaló.

"No puedo hablar algo bueno de mi equipo porque no me gustó como jugamos con pelota y sin pelota", añadió.