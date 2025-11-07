LPF: Equipos clasificados a semifinales del Clausura 2025

Repasa los equipos clasificados directos a las semifinales del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y los que vienen de jugar la ronda de Playoffs.
Por su parte, en el Oeste, el San Francisco terminó líder con 25 unidades.
En una fecha con muchas emociones, el CAI en 120 minutos venció al Sporting clasificó y jugará ante el Plaza Amador, mientras que el Alianza en penales dejó al CD Universitario y jugará contra el San Francisco.
Equipos clasificados a semifinales del Clausura 2025 de la LPF
- Plaza Amador
- San Francisco
- CAI
- Alianza FC