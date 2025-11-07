LPF: Equipos clasificados a semifinales del Clausura 2025

Repasa los equipos clasificados directos a las semifinales del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) y los que vienen de jugar la ronda de Playoffs.

El CD Plaza Amador, líder de la conferencia Este con 35 puntos, es seguido del Alianza FC que tiene 25 y el Sporting San Miguelito que llegó a 24.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte, en el Oeste, el San Francisco terminó líder con 25 unidades.

En una fecha con muchas emociones, el CAI en 120 minutos venció al Sporting clasificó y jugará ante el Plaza Amador, mientras que el Alianza en penales dejó al CD Universitario y jugará contra el San Francisco.

Equipos clasificados a semifinales del Clausura 2025 de la LPF