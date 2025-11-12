Selección de Panamá: La FPF anunció la convocatoria de Iván Anderson

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia la convocatoria del jugador Iván Anderson en la Selección de Panamá , del Club Deportivo Marathón, del fútbol de Honduras, para los próximos partidos del mes de noviembre por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Anderson fue llamado a última hora por el entrenador Thomas Christiansen para sumarse a la convocatoria con miras a los encuentros frente a Guatemala y El Salvador, por la penúltima y última fecha del grupo A.

Se espera que el jugador viaje este miércoles, en horas de la tarde, directo a Ciudad de Guatemala para unirse al grupo en el hotel de concentración.

Con Anderson, la escuadra panameña cuenta con una convocatoria de 26 jugadores, todos listos para los partidos del 13 de noviembre como visitante ante Guatemala, y del 18 de noviembre en casa frente a El Salvador.

FUENTE: FPF