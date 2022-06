LPF: Gabriel Chiari, elegido MVP del Torneo Apertura 2022

No fue sorpresa para nadie que Gabriel Chiari fuera elegido Jugador más valioso ( MVP ) de la LPF , siendo determinante y clave en la fase regular, semifinal y final del torneo.

¨En lo personal, ser elegido Mejor Jugador me llena de satisfacción porque son doce equipos y hay muchos jugadores¨, comentó el futbolista.

Chiari jugó la final lesionado, pero aun así fue figura marcando doblete, sin embargo eso le paso factura porque sigue teniendo pequeñas molestias.

¨Todavía tengo una pequeña molestia, pero estoy trabajando fuertemente para lo que se viene, recuperarme y mejorando poco a poco¨

LLAMADO A LA SELE

Gabriel había sido tomado en cuenta por Thomas Christiansen para los partidos de la Liga de Naciones frente a Martinica, pero el jugador fue sincero con el profe y le dijo que no estaba al cien por ciento.

¨Estoy un poco triste, no todo el tiempo llegan estas oportunidades, pero la lesión no me permitió ir, sin embargo Dios siempre hace las cosas por alguna razón¨

OFERTAS

En cuanto a la posibilidad de cambiar de aires y ofertas el futbolista señaló: ¨Ciertos equipos han mostrado interés y acercamientos, pero la mentalidad ahora mismo está con Alianza¨