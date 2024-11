LPF: Gabriel Gómez habla del Sporting San Miguelito vs Veraguas United

Concentración, clave para el duelo de LPF

"Concentrados, creo que es una palabra muy importante para este tipo de partidos, partido único, en nuestra casa. Veraguas es un gran rival, lo vivimos en la ronda regular, ellos viniendo oca y fue un partido muy difícil, cerrado", añadió el ex seleccionado nacional.

"Al profe Gonzalo lo conozco muy bien, cuando estuve con el en el San Francisco, plantea muy bien los partidos, la concertación va a ser importante, la fortaleza y valentía dentro de los muchachos será determinante y esperemos que la noche de hoy se pueda hacer un buen partido y se saque un buen resultado", destacó.

"Vinieron levantando el nivel en los últimos partido, es un equipo que tiene buenos jugadores y no tienen nada que perder ,me parece a mi que con todo lo que se dio en el año, para ellos todo lo que venga es ganancia, tienen jugadores que saben jugar este tipo de partidos, igual Cundumí que me parece buen jugador, así que las referencias están tomadas, la preparación esta semana ha sido haciendo énfasis a esos pilares que tiene Veraguas y va s ser determinante la actitud dentro del campo de los jugadores", finalizó Gómez.