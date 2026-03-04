LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  4 de marzo de 2026 - 12:56

LPF: Partidos para la jornada 8 del Torneo Clausura 2026

Repasa los partidos programados para la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

FOTO: LPF

Repasa a continuación los partidos para la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con emocionantes duelos interconferencias.

La fecha iniciará con un duelo entre Tauro FC y Herrera FC en el Estadio Rommel Fernández.

Partidos para la jornada 8 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes, 6 de marzo

  • Tauro FC vs Herrera FC - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm)

Sábado, 7 de marzo

  • CD Universitario vs Alianza FC - Estadio Universidad Latina (6:15 pm)
  • CD Plaza Amador vs San Francisco - COS Sports Plaza (8:30 pm)

Domingo, 8 de marzo

  • Unión Coclé vs Sporting San Miguelito - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm) en vivo por RPC
  • CAI vs UMECIT FC - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)

Lunes, 9 de marzo

  • Árabe Unido vs Veraguas United - COS Sports Plaza (8:30 pm)
