LPF: Partidos para la jornada 8 del Torneo Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos para la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con emocionantes duelos interconferencias.
Partidos para la jornada 8 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes, 6 de marzo
- Tauro FC vs Herrera FC - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm)
Sábado, 7 de marzo
- CD Universitario vs Alianza FC - Estadio Universidad Latina (6:15 pm)
- CD Plaza Amador vs San Francisco - COS Sports Plaza (8:30 pm)
Domingo, 8 de marzo
- Unión Coclé vs Sporting San Miguelito - Estadio Virgilio Tejeira (4:00 pm) en vivo por RPC
- CAI vs UMECIT FC - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
Lunes, 9 de marzo
- Árabe Unido vs Veraguas United - COS Sports Plaza (8:30 pm)