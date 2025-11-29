LPF: José Murillo dedicó gol a su madre y confiesa que le regaló una casa

José Murillo vino desde la banca para cerrar el partido con un gol definitivo para que el CD Plaza Amador conquistara el bicampeonato en el Clausura 2025 de la LPF.
Añadió: "La humildad que tiene cada uno para aceptar las decisiones técnicas, para saber cuándo se tiene que entrar de titular o desde la banca. Cada uno tiene un rol, una plantilla muy grande. La humildad es una base de todos los jugadores. Nos sacamos una espinita de regresar a la Copa Centroamericana".
Dedicatoria especial de José Murillo
"Mi mamá sufre conmigo todo esto, no ha sido fácil, muchas lesiones, muchas dolencias, la gente afuera cree que esto es fácil a cada uno tiene que soportar y jugar con este tipo de cosas, gracias a Dios Plaza ha mejorado mucho en esas cosa", dijo.
También confesó que le dedicó el gol y que le regaló una casa por lo que pronto viene la celebración por dicho regalo.