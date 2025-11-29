LPF: José Murillo dedicó gol a su madre y confiesa que le regaló una casa

José Murillo vino desde la banca para cerrar el partido con un gol definitivo para que el CD Plaza Amador conquistara el bicampeonato en el Clausura 2025 de la LPF .

"Muy emocionado como si fuera la primera vez, en el 2016, inició mi camino en Plaza, me siento muy feliz, hay buenos jugadores, nadie se siente titular, es base en trabajo. Hoy me tocó entrar desde la banca y aportar al equipo con el gol definitivo", expresó "Gasper".

Añadió: "La humildad que tiene cada uno para aceptar las decisiones técnicas, para saber cuándo se tiene que entrar de titular o desde la banca. Cada uno tiene un rol, una plantilla muy grande. La humildad es una base de todos los jugadores. Nos sacamos una espinita de regresar a la Copa Centroamericana".

Dedicatoria especial de José Murillo

"Mi mamá sufre conmigo todo esto, no ha sido fácil, muchas lesiones, muchas dolencias, la gente afuera cree que esto es fácil a cada uno tiene que soportar y jugar con este tipo de cosas, gracias a Dios Plaza ha mejorado mucho en esas cosa", dijo.

También confesó que le dedicó el gol y que le regaló una casa por lo que pronto viene la celebración por dicho regalo.