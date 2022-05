LPF: Julio Infante agradece al Herrera FC y espera ofertas

El Herrera FC anunció en sus redes sociales que ya no contarán con Julio Infante a partir del torneo Clausura 2022 de la LPF Tigo y el entrenador venezolano estuvo en vivo en A La Candela.

"Después de 4 torneos, desde el 2019, cuando jugué la final de la LNA y después de lograr que el equipo fuera parte de la LPF y nada un tema familiar, que no me alejará. Recuerdo en esa temporada que hicimos 25 puntos y nos quedamos afuera, a pesar que otros equipos tenían 21 y otros menos, pero quiero agradecer a la directiva públicamente por todo el apoyo y confianza" , fueron las palabras de Julio Infante.

Además de agradecer a los directivos, jugadores que han venido en crecimiento y todo el plantel, Julio Infante dio las gracias a la fanaticada herrerana por nunca abandonarlos.

"Agradecido con la fanaticada, que después de tema de la huelga y demás no era como antes, pero nunca nos dejaron solos y siempre tendré en mente esa final en el Rommel Fernández dónde me queda en la foto esa gran mancha amarilla", señaló el ex entrenador del Herrera FC.

El futuro de Julio Infante queda en misterio ya que alega fue una decisión familiar, sin embargo menciona que no ha recibido ofertas de clubes de la LPF.

"Es una decisión a nivel familiar, acá estoy muy agradecido por todo, con mi señora esposa que es panameña y mi padre que ha venido a Panamá, bueno aún ofertas como tal no he recibido estoy a la espera de lo que pueda suceder".