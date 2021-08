LPF: La chilena de Alexis Palacio inunda las redes sociales y ya es viral

Golazo, impresionante, fantástico, gran técnica, gesto impecable, son algunas de las palabras que se podrían utilizar para describir la anotación de chilena de Alexis Palacio con el CAI, en el Derbi vs San Francisco correspondiente a la J3 del Clausura 2021 LPF TIGO.

Alexis Palacio - CAI

El ex Sporting SM y Árabe Unido no lo pensó dos veces al ver un gran centro de Omar 'Mameluco' Córdoba por derecha, y se elevó por los aires del 'Muquita' Sánchez para rematar de una forma impecable la chilena que no pudo atajar José Calderón en la portería del San Francisco.

Desde jugadores y jugadoras, fanáticos, y personajes de la farándula, destacaron en el Instagram de Deportes RPC el gesto técnico de Alexis Palacio que ya le da la vuelta a todo el país, y por qué no, podría llegar al resto del mundo, directo desde la LPF.

"No es algo de hoy. Alexis se la pasa haciendo la acrobacia en las prácticas y hoy gracias a Dios terminó en un golazo", dijo Francisco Perlo, DT del CAI, tras el partido.

CAI le tiene la medida al San Francisco y le volvió a ganar un Derbi del Oeste, mismo que no pierde desde 2019.