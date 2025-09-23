LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  23 de septiembre de 2025 - 11:24

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2025

Repasa cuáles son los partidos para la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La décima jornada inicia este viernes 26 de septiembre con el San Francisco FC enfrentando al Deportivo Árabe Unido. En la jornada sabatina el Alianza FC se mide al Herrera FC y el Plaza Amador recibe al CAI. Para la tanda dominical el Atlético Nacional choca ante Tauro FC y el CD Universitario visita al Sporting San Miguelito. La fecha 10 la cierran UMECIT ante Veraguas United.

Partidos de la J10 del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 26 de septiembre

  • San Francisco vs Árabe Unido en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.

Sábado 27 de septiembre

  • Alianza FC vs Herrera FC en el Estadio Los Andes a las 3:30 P.M.
  • CD Plaza Amador vs CAI en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 28 de septiembre

  • Atlético Nacional vs Tauro FC en el Estadio San Cristóbal a las 4:00 P.M.
  • Sporting San Miguelito vs CD Universitario en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M. por la señal de RPC

Lunes 29 de septiembre

  • UMECIT vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
