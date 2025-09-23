LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2025

Repasa cuáles son los partidos para la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La décima jornada inicia este viernes 26 de septiembre con el San Francisco FC enfrentando al Deportivo Árabe Unido. En la jornada sabatina el Alianza FC se mide al Herrera FC y el Plaza Amador recibe al CAI. Para la tanda dominical el Atlético Nacional choca ante Tauro FC y el CD Universitario visita al Sporting San Miguelito. La fecha 10 la cierran UMECIT ante Veraguas United.