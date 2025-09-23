LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2025

Repasa cuáles son los partidos para la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos de la J10 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 26 de septiembre
- San Francisco vs Árabe Unido en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
Sábado 27 de septiembre
- Alianza FC vs Herrera FC en el Estadio Los Andes a las 3:30 P.M.
- CD Plaza Amador vs CAI en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 28 de septiembre
- Atlético Nacional vs Tauro FC en el Estadio San Cristóbal a las 4:00 P.M.
- Sporting San Miguelito vs CD Universitario en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M. por la señal de RPC
Lunes 29 de septiembre
- UMECIT vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.