LPF: Partidos para la jornada 3 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 3 de del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) .

Alianza inicia la jornada 3 de la jornada enfrentando al UMECIT FC el viernes 30. Para el sábado CAI enfrenta al Unión Coclé y Plaza Amador choca ante el Tauro FC. En la jornada dominical Herrera recibe al CD Universitario y Sporting SM se mide ante el Deportivo Árabe Unido. La jornada 3 cierra el San Francisco visita al Veraguas United.