Repasa los partidos para la jornada 3 de del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos para la jornada 3 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes 30 de enero
- Alianza FC vs UMECIT FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M.
Sábado 31 de enero
- CAI VS Unión Coclé en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
- CD Plaza Amador vs Tauro FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 1 de febrero
- Herrera FC vs CD universitario en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- Sporting San Miguelito vs Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.
Lunes 2 de febrero
- Veraguas United vs San Francisco FC en el Estadio "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.