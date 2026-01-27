LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  27 de enero de 2026 - 10:07

LPF: Partidos para la jornada 3 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 3 de del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Alianza inicia la jornada 3 de la jornada enfrentando al UMECIT FC el viernes 30. Para el sábado CAI enfrenta al Unión Coclé y Plaza Amador choca ante el Tauro FC. En la jornada dominical Herrera recibe al CD Universitario y Sporting SM se mide ante el Deportivo Árabe Unido. La jornada 3 cierra el San Francisco visita al Veraguas United.

Partidos para la jornada 3 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes 30 de enero

  • Alianza FC vs UMECIT FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M.

Sábado 31 de enero

  • CAI VS Unión Coclé en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Tauro FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 1 de febrero

  • Herrera FC vs CD universitario en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • Sporting San Miguelito vs Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.

Lunes 2 de febrero

  • Veraguas United vs San Francisco FC en el Estadio "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.
