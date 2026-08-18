José Mourinho emocionado en su nueva presentación en el Real Madrid

El portugués Jose Mourinho aseguró en el acto de 'presentación privada' a puerta cerrada como nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas que, "emocionalmente, es más bonito que la primera vez" que se incorporó al club, en 2010.
A dicho momento también asistió el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'.
"Después, tiene el lado obviamente emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora", destacó el técnico portugués, que recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre.
Mourinho añadió que, desde que se marchó en 2013, mantuvo su vínculo emocional con el club blanco. Y agregó: "Ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid y esto es una máxima que todos dentro de Valdebebas la seguimos, la sentimos".
El club, que emitió también imágenes de su anterior etapa en el club y de la actual pretemporada, finalmente decidió no hacer las tradicionales presentaciones multitudinarias e inició de esta manera la serie de actos privados sin aficionados ni ruedas de prensa para mostrar a la afición las novedades de la primera plantilla.
El equipo merengue se ha reforzado también con la llegada del neerlandés Denzel Dumfries, el español Marc Cucurella -campeón del mundo con la selección española-, el portugués Bernardo Silva, el también español Carlos Espí, el francés Ibrahima Konate y el marfileño Yan Diomande, este último la contratación más cara de la historia.
Jose Mourinho en su presentación
FUENTE: EFE