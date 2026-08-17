LPF: El Deportivo Árabe Unido de Colón gana duelo de visita ante el Tauro FC en la J4

El Deportivo Árabe Unido de Colón superó por la mínima (0-1) al Tauro FC en duelo correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Un ida y vuelta de alto voltaje se vivió en el Estadio Rommel Fernández, un un equipo colonense que sumó 3 importantes puntos de visita, en duelo de los más ganadores de nuestro fútbol.

El hombre de la noche fue el joven atacante Reynaldo Graham, quien se estrenaba en titularidad en la LPF y lo hizo de gran manera, con la anotación sobre el minuto 14' del partido, mandando al fondo el balón de una serie de rebotes, que llegaron luego de una jugada acrobática del propio Graham.

Los locales respondieron con varias jugadas en el primer y segundo tiempo, entre ellas tiros de media distancia de Cristian Quintero y Darwin Pinzón, que exigieron al máximo a Reynaldo Polo.

El segundo tiempo arrancó de la misma manera que terminó el primero, con los albinegros atacando con todo y sobre el 49' Saed Díaz presionó al arquero Reynaldo Polo, que se equivocó tras tatar de quitarse al atacante con un enganche que no le salió bien, luego el propio Díaz tomó la pelota y la picó, pero pasó a un lado del arco, en la más clara para los "toros".

Los albinegros continuaron intentándolo en la segunda mitad, sumando números en ataque en el cierre del partido, pero con poca claridad en el último toque

Importantes 3 puntos para el DAU en la J4 de la LPF

Los dirigidos por el DT Juan Sergio Guzmán ahora hacen 5 unidades en el actual torneo del fútbol nacional, elevando su lugar en una peleada tabla de posiciones de la Conferencia del Este.