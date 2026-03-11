LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencias.
Partidos para la jornada 9 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes 13 de marzo
- San Francisco vs Árabe Unido en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
Sábado 14 de marzo
- Veraguas United vs Tauro FC en el Estadio "Toco" Castillo a las 6:15 P.M.
- CD Universitario vs Plaza Amador en el Estadio Universidad Latina a las 8:30 P.M. en vivo por la señal de RPC
Domingo 15 de marzo
- Herrera FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- Alianza FC vs CAI en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.
Lunes 16 de marzo
- UMECIT vs Unión Coclé en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.