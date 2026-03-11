LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de marzo de 2026 - 11:54

LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencias.

LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2026

FOTO / LPF

La jornada inicia este viernes 13 de marzo con el San Francisco enfrentando al Árabe Unido. Luego en la jornada sabatina el Veraguas United recibe al Tauro FC y el CD Universitario ante Plaza Amador. Para la jornada dominical Sporting SM visita al Herrera FC y el Alianza choca ante CAI. Cierran la fecha el lunes 16 de marzo UMECIT ante Unión Coclé.

Partidos para la jornada 9 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes 13 de marzo

  • San Francisco vs Árabe Unido en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.

Sábado 14 de marzo

  • Veraguas United vs Tauro FC en el Estadio "Toco" Castillo a las 6:15 P.M.
  • CD Universitario vs Plaza Amador en el Estadio Universidad Latina a las 8:30 P.M. en vivo por la señal de RPC

Domingo 15 de marzo

  • Herrera FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • Alianza FC vs CAI en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.

Lunes 16 de marzo

  • UMECIT vs Unión Coclé en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
