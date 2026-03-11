LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los partidos interconferencias.

La jornada inicia este viernes 13 de marzo con el San Francisco enfrentando al Árabe Unido. Luego en la jornada sabatina el Veraguas United recibe al Tauro FC y el CD Universitario ante Plaza Amador. Para la jornada dominical Sporting SM visita al Herrera FC y el Alianza choca ante CAI. Cierran la fecha el lunes 16 de marzo UMECIT ante Unión Coclé.