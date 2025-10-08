LPF: San Francisco FC anuncia a Jorge Dely Valdés como nuevo DT

El San Francisco FC anunció a Jorge Dely Valdés como nuevo director técnico para la actual temporada Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El ex delantero de la Selección de Panamá, viene de dirigir a la Selección de Panamá Sub-20 en el Mundial de Chile 2025 donde sumaron un punto.

Jorge Luis llega a La Chorrera junto a Rolando "Ñato" Palma como asistente técnico y Juan Walker como preparador físico.

Hasta el momento el San Francisco es segundo en la Conferencia Oeste con 16 puntos, apenas a un punto de CD Universitario que es líder.

Para la jornada 12, el "Poderoso" de La Chorrera recibe en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez al Atlético Nacional el domingo 12 de octubre a las 6:15 P.M.

Comunicado del San Francisco

"El San Francisco Fútbol Club da inicio a una nueva etapa en su historia, presentando oficialmente al cuerpo técnico del equipo mayor, quienes guiarán el rumbo del Poderoso de La Chorrera".