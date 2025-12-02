LPF: Veraguas United presentó a Felipe Borowsky como su nuevo DT

Tras la salida de Gonzalo Soto, el Veraguas United hizo oficial la llegada del entrenador Felipe Borowsky de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

"Lo primero que queremos hacer nosotros es visitar todos los distritos de la provincia para realizar visorias y unir a todos", dijo el brasileño.

Felipe en su último paso en LPF, estuvo dirigiendo al Herrera FC desde octubre de 2024 hasta junio de 2025.

"Algo que me apasiona es poder competir y sí tenemos una buena base, podemos sostenernos arriba", añadió el DT este martes en la conferencia de prensa de su presentación.

La pretemporada del conjunto veragüense iniciará desde este miércoles 3 de diciembre con pruebas médicas y físicas a los jugadores, según anunció el propio director técnico.

Trayectoria de Felipe Borowsky como entrenador