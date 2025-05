Marcos De León admite contactos desde Portugal

"Hace poco lo veía como algo imposible, pero ahora me hago la pregunta...¿Por qué no se puede?, tengo un gran equipo, me apoyan, me respaldan y han logrado la mejor versión de mí y por qué no contar a estos escenarios más grandes. Nos espera un largo libro por escribir", dijo el arquero sobre la posibilidad de algún llamado a la Selección.