Momentos 2025: Plaza Amador se coronó en el Apertura y Clausura 2025 de la LPF

EL CD Plaza Amador superó este 2025 en la LPF al San Francisco y al Alianza FC para ser el bicampeón del torneo local, generando un dominio por su juego y resultados.
Plaza Amador revalida el título
Mientras que para el Clausura 2925, el Alianza fue el rival de turno, y los dirigidos por Mario Méndez volvieron a imponerse con los goles de Jorlian Sánchez y José Murillo.
Este fue el noveno título de los "leones", que tuvieron entre sus figurar a Alberto Quintero, Everardo Rose y Jorlian Sánchez que fue elegido como el MVP del último torneo.