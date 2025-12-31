Momentos 2025: Plaza Amador se coronó en el Apertura y Clausura 2025 de la LPF

EL CD Plaza Amador superó este 2025 en la LPF al San Francisco y al Alianza FC para ser el bicampeón del torneo local, generando un dominio por su juego y resultados.

Primero en el Apertura 2025 superaron por goleada 6-0 al San Francisco FC con Ovidio López que abrió el marcador en un cobro de tiro libre al minuto13', luego aparecieron Everardo Rose que firmó un doblete (22', 49'), Rodolfo Vega (36'), Jorlian Sánchez de penal (59') y Kevin Walder (81'). Este fue el octavo título luego de perder dos finales seguidas en el 2024.

Plaza Amador revalida el título

Mientras que para el Clausura 2925, el Alianza fue el rival de turno, y los dirigidos por Mario Méndez volvieron a imponerse con los goles de Jorlian Sánchez y José Murillo.

Este fue el noveno título de los "leones", que tuvieron entre sus figurar a Alberto Quintero, Everardo Rose y Jorlian Sánchez que fue elegido como el MVP del último torneo.