San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver jornada 2 Clausura 2026 LPF

El San Francisco FC recibirá este viernes a Herrera FC en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo en un duelo de conferencia oeste.

Los monjes llegan a esta fecha luego de empatar con el debutante Unión Coclé 1-1 con un gol de Bayron Walters que suma para los rojos el primer tanto de esta temporada.

