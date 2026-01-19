LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  19 de enero de 2026 - 13:28

San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver jornada 2 Clausura 2026 LPF

El San Francisco FC se enfrentará este viernes al Herrera FC por la segunda jornada del Clausura 2026 de la LPF Tigo.

San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha

El San Francisco FC recibirá este viernes a Herrera FC en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo en un duelo de conferencia oeste.

Los monjes llegan a esta fecha luego de empatar con el debutante Unión Coclé 1-1 con un gol de Bayron Walters que suma para los rojos el primer tanto de esta temporada.

Por su lado, el Herrera FC no inició de buena forma el torneo porque cayeron por goleada ante el CAI 4-0.

  • Fecha: Viernes, 23 de enero de 2026
  • Hora: 8:30 pm
  • Lugar: Estadio Muquita Sánchez, La Chorrera
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 8:!5 pm
