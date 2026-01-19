San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver jornada 2 Clausura 2026 LPF

El San Francisco FC recibirá este viernes a Herrera FC en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo en un duelo de conferencia oeste.
Por su lado, el Herrera FC no inició de buena forma el torneo porque cayeron por goleada ante el CAI 4-0.
Fecha, hora y dónde ver San Francisco FC vs Herrera FC. en J2 Clausura 2026
- Fecha: Viernes, 23 de enero de 2026
- Hora: 8:30 pm
- Lugar: Estadio Muquita Sánchez, La Chorrera
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 8:!5 pm