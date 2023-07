Adalberto Carrasquilla: "Hoy el fútbol me recompensa a nivel personal"

Premio al trabajo

"Yo creo que es el esfuerzo y el sacrificio que le he puesto por muchos años, yo creo que hoy el fútbol me recompensa nivel personal, pero tambien agradecerla todo mi equipo, al cuerpo técnico por la confianza y por el esfuerzo que hemo hecho en este torneo, creo que sin ellos no hubiera sido posible", mencionó Adalberto Carrasquilla en zona mixta después de la final.

"La verdad que me siento un poco triste por no lograr el objetivo , pero feliz a la vez por este premio a nivel personal", finalizó el mediocampista de 24 años de edad.

Adalberto Carrasquilla brilló en la edición 2023 de la Copa Oro con la selección de Panamá.



El actual jugador del Houston Dynamo de la MLS se llevó los elogios internacionales desde el primer partido de la competición, gracias a su velocidad, salida, robos y asistencias desde todas las partes de la cancha.