Aníbal Godoy habla de Adalberto Carrasquilla y Negrito Quintero

El capitán de la selección de Panamá Aníbal Godoy habló previo al último entrenamiento en suelo patrio antes de viajar a Guatemala para enfrentar crucial duelo de eliminatorias Concacaf camino al Mundial 2026.

Aníbal Godoy habla de "Coco" y "Negrito"

"Adalberto está bien, el grupo lo ha arropado muy bien, situaciones que pasaron en su club, creo que el está mentalizado, es un jugador muy profesional, una persona increíble y los que lo conocemos sabemos que el nunca va con mala intención, son cosas que hay que dejar atrás, nos estamos enfocando en la selección, el sabe que si está concentrado puede dar mucho", mencionó Aníbal Godoy.

"En base a Alberto Quintero creo que no hay palabras para describirlo, es un gran jugador, le puede dar mucho a la selección, pero creo que me quedo con la palabra que dijo Cecilio Waterman, esto es un grupo y más allá de todo el no es el que va a sacar esto adelante solo, el grupo lo sacará, el aportará , sí, de manera positiva en todos los aspectos y más adentro de la cancha", añadió.