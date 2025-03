Aníbal Godoy y un emotivo mensaje en redes sociales

Aníbal Godoy y su mensaje en redes sociales

"Aprendí que es tropezón no es caída... Que todo en la vida vuelve.... Que no hay mal que por bien no venga....Que por más tropezón, caída u obstáculos o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante", escribió Godoy a través de una storie en su cuenta de Instagram.

El actual jugador del San Diego FC de la MLS ha vivido difíciles momentos con "La Roja", cayendo en las dos finales anteriores en las que había visto acción Panamá, pero destaca en su texto que levantará la cabeza y seguirá adelante.